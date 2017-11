Nachdem die Tierrechtspartei Peta diese Woche bereits schon unter anderem gegen den Karlsruher Zoo Strafanzeige gestellt hat, zeigt Peta nun einen Fischer aus Ettlingen an. Er habe nach Meinung der Tierrechtler das Tierschutzgesetz während der Abfischung des Ettlinger Horbachparksees verstoßen.

Im Oktober wurde in der Stadt Ettlingen das Wasser des Horbachsees abgelassen. Der Grund: Die Stadt vermutete darin einen großen Raubfisch zu finden, der verantwortlich für viele unter anderem auch tödliche Angriffe gegen andere Tiere sein könnte.

Mehrere Fischer und Hobbyangler suchten an diesem Tag das Gewässer mit Keschern ab, fanden aber nur kleinere Fische, erklärt Peta in einer Pressemitteilung. Darin heißt es weiter: "Ein Foto in einem Medienbericht über die "Monsterjagd" zeigt, wie einer der beteiligten Fischer einem Karpfen den Mittelfinger in das Auge steckt und ihn daran haltend aus dem Wasser zieht."

Dieses Foto nimmt die Tierrechtspartei nun als Anlass für eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Einem Fisch seine Finger in die Augen zu drücken und ihn somit aus dem Wasser zu ziehen, ist Tierquälerei, so die Meinung von Peta.

Erst in dieser Woche hatte die Organisation Strafanzeige gegen den Karlsruher Zoo gestellt. Der Vorwurf: Die dort lebenden Vögel würden verstümmelt werden. Ein Sprecher des Zoos wies die Vorwürfe zurück.

