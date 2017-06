Licht-Spektakel in Ettlingen: Hier alle Bilder von Alb in Flammen!

Am Wochenende tauchten Feuerschalen, Scheinwerfer und ein Feuerwehr Ettlingen in ein ganz besonders Licht. Bands rundeten das Programm ab. Unter den vielen Besuchern waren auch ka-news-Fotografen!

Erstmals zog es am Wochenenende hunderte Besucher zu "Alb in Flammen" in Ettlingen. Während auf den Bühnen verschiedene Acts für Stimmung sorgen, war vor allem die Beleuchtung der Alb ein beliebtes Fotomotiv - auch bei unseren ka-news-Fotografen. Hier gibt's die Eindrücke vom Wochenende!

Alb in Flammen am Freitag Alle Bilder

Alb in Flammen am Samstag 1 Alle Bilder