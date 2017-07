Am Samstag erlitt ein 76-jähriger Fußgänger bei Ettlingen schwere Verletzungen, als er von einem überholenden Fahrradfahrer erfasst wurde und daraufhin zu Boden stürzte.

Nach bisherigen Polizeierkenntnissen befand sich der 76-Jährige zusammen mit zwei weiteren Personen auf einem Feldweg parallel zur Bundesstraße B3 und wollte in Richtung Wattkopftunnel laufen. Von hinten näherte sich laut Polizei ein Radfahrer mittleren Alters, der die Fußgänger-Gruppe überholen wollte und deshalb mit seiner Fahrradklingel auf sich aufmerksam machte. Gerade als der Radler links an der Gruppe vorbeifahren wollte, trat der 76-Jährige in die Fahrspur, so dass er mit dem Zweiradfahrer zusammen stieß.

Beide Männer stürzten daraufhin zu Boden, während der Radfahrer dabei aber unverletzt blieb, erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen. Zunächst kümmerten sich Rettungskräfte vor Ort um den Mann, wenig später wurde er nach Polizeiangaben zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.