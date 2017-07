Bürgermeister-Wahlen in Ettlingen: Thomas Fedrow kandidiert wieder

Der Ettlinger Bürgermeister Thomas Fedrow von der CDU tritt erneut zur Wahl des Ersten Beigeordneten und Bürgermeisters an. Das teilt dieser "mit großer Freude" in einer Pressemitteilung der Stadt mit.

Hintergrund für die offizielle Erklärung sei die schriftliche Aufforderung des Oberbürgermeisters Johannes Arnold an Fedrow: In dieser fordert er ihn auf, zu erklären, ob er "eine Bewerbung als Bürgermeister beabsichtigt."

Zu seiner bejahenden Antwort fügt Fedrow in der Pressemitteilung hinzu: "Ettlingen wurde meine Heimatstadt und sie und ihre Menschen sind es wert, dass wir die besten Ergebnisse gemeinsam erzielen."

Erfolgreiche Rückschau und neue Projekte

In den vergangenen Jahren habe der Bürgermeister nach eigenen Angaben viele Sonder-Projekte mit dem Anspruch hoher Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Bürgerakzeptanz unter finanzieller Beteiligung der Privatwirtschaft und Ehrenamtlicher erfolgreich abgeschlossen. Genau an diesen Punkten will der Bürgermeister wieder ansetzen.

Sein Vorschlag für die Zukunft: Bei Kultur- und Bildungseinrichtungen wie Museen, Schlossfestspiele, Musikschule, VHS, Bücherei mit einem Jahresbudget von über fünf Millionen Euro eine Millionen die nächsten drei Jahre nach dem gewohnten Vorgehen einsparen, um diese freien Mittel für die Sozial- und Jugendbetreuung frei zu geben. Nach Fedrows Ansicht werde nämlich zu wenig für "sozial Schwache" getan.

Als Beispiele für seinen Erfolg während seiner Amtszeit nennt der Bürgermeister das "TigeR-Haus Spessart", neue Pflegeheime in Spessart und Bruchthausen, die Jugendverkehrsschule als Einrichtung für jung und alt oder auch die Mountain-Bike-Down-Hill-Strecke am Edelberg.

Gespräche zwischen Stadträten und Behörden geplant

Aber auch deutlich negativere Schlagzeilen waren in den vergangenen Jahren in Bezug auf den Bürgermeister zu lesen: So wurde im Jahr 2010 behauptet, dass dieser die damalige Oberbürgermeisterin Gabriela Büssemaker bei einer Fasnachtsveranstaltung geschlagen haben soll. Anfang dieses Jahres dann der nächste Vorwurf: Fedrow soll seine Mitarbeiter gemobbt haben.

Fedrow sieht sich diesbezüglich enttäuscht und erklärt in der aktuellen Pressemitteilung: "Ich werde alles daran setzen, die mir bekannte Wahrheit mit allen Details mit Hilfe der Ermittlungsbehörden endlich ans Tageslicht bringen zu dürfen." Er habe daher die Behörden zu einem Gespräch mit den Stadträten eingeladen.