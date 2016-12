Geschlagen und gewürgt: Fahrgast greift Taxifahrer bei Waldbronn an

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Taxifahrer auf der Fahrt von Karlsruhe nach Waldbronn vom Fahrgast ohne ersichtlichen Grund angegriffen. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Straßengraben.

Ein 63-jähriger Taxi-Fahrer ist am Sonntag um 4 Uhr von einem 37-Jährigen massiv angegriffen worden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Der 63-Jährige nahm den Fahrgast zusammen mit einem weiteren Mitfahrer in Karlsruhe auf, um die Beiden wunschgemäß nach Waldbronn zu bringen.

Als er gerade in die Neuroder Straße abbog, wurde er plötzlich von dem hinter ihm sitzenden 37-Jährigen gewürgt. Weil der Angreifer trotz Gegenwehr nicht von dem Taxi-Fahrer abließ und ihn sogar mit Faustschlägen attackierte, verlor der 63-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete schließlich im Graben.

Den Passagieren gelang der Ausstieg. Erneut ging der 37-Jährige auf sein Opfer los, das sich zurück ins Auto retten konnte und die Türen verschloss. Zunächst flüchteten die beiden Fahrgäste. Einige Zeit später tauchte der Mitfahrer wieder am Unfallort auf und konnte von einem inzwischen hinzugekommenen Zeugen identifiziert werden.

So kamen die Beamten des Polizeireviers Ettlingen auch dem Tatverdächtigen auf die Schliche. Der 37-Jährige war erheblich alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben. Er wird nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr angezeigt.