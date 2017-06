Für 2,5 Millionen Euro: Land fördert mehrere Schulen in der Region

Die grün-schwarze Landesregierung stärkt den Schulhausbau in der Region auch 2017. Insgesamt erhalten die Städte Ettlingen, Karlsbad und Rheinstetten über 2,5 Millionen Euro an Fördermitteln.

Davon profitieren unter anderem die Erweiterungsbauten der Anne-Frank Realschule und des Albert-Magnus-Gymnasiums in Ettlingen mit zusammen 496.000 Euro sowie die Realschule und das Walahfris-Strabo-Gymnasium in Rheinstetten, die gemeinsam mit über 1,3 Millionen Euro unterstützt werden. Das teilt die Grünen-Landtagsabgeordnete Barbara Saebel in einer Pressemeldung mit.

Für die Erweiterung und den Umbau der Gemeinschaftsschule werden weitere 675.000 Euro an Landesmitteln bereitgestellt. "Die hohe Zahl an geförderten Bauprojekten im Ganztagsschulbereich zeigt: Wir kommen der steigenden Nachfrage nach Angeboten für eine bessere Vereinbarkeit von Familien und Beruf nach und investieren gezielt in die Förderung von bildungsbenachteiligten Schülerinnen und Schülern", hebt die Ettlinger Landtagsabgeordnete hervor.

Auch Christine Neumann von der CDU begrüßt in der Pressemitteilung die Förderung und hebt die Wichtigkeit dieser Förderung durch Landesmittel hervor: "In den vergangenen sechs Jahren hat Baden-Württemberg bereits über 380 Millionen Euro in die Schulbauförderung investiert. Einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Schulträger, um gemeinsam eine attraktive Schullandschaft zu gestalten".

Insgesamt bezuschusst das Land im Jahr 2017 laut Pressemitteilung 63 Schulbauprojekte mit insgesamt 68 Millionen Euro aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Hinzu kommen außerdem 44 weitere Bauprojekte für Ganztagsschulen mit rund 12,5 Millionen Euro.