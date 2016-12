Frontalzusammenstoß: Auto und Bus prallen in Malsch gegeneinander

Am Montagmorgen sind ein Linienbus und ein Auto in Malsch-Waldprechtsweier frontal aufeinander geprallt. Nach ersten Informationen der Polizei soll dabei eine Person leicht verletzt worden sein.

In der Ortseinfahrt von Malsch-Waldprechtsweier ist am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr ein ein Linienbus und ein Auto zusammengeprallt. Das teilt die Polizei in einer Eilmeldung mit. Bei dem Unfall soll eine Person offenbar leicht verletzt worden sein.

Weitere Informationen folgen.