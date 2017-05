Feuerwehr-Einsatz in Ettlingen: 36-Jähriger vergisst Essen auf Herd

Angebrannte Speisereste auf dem Herd sorgten am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Ettlingen. Der Rauchmelder alarmierte gegen 22.30 Uhr einen aufmerksamen Nachbarn.

Polizei und Feuerwehr konnten die betreffende Wohnung schnell ausfindig machen. "Nach mehrfachem Klopfen öffnete der 36-jährige alkoholisierte Wohnungsinhaber im verschlafenen Zustand", so die Polizei in der entsprechenden Meldung. Und weiter: "Durch das Abstellen des Herdes und das Entfernen des Kochguts konnte die Gefahr beseitigt werden. Mit einem Überdrucklüfter wurde die Wohnung entraucht. Der 36 Jahre alte Mann wurde mit dem Rettungswagen wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert." Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.