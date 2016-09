Anzeige

"Ich bin Fan dieser Stadt", erzählt die künftige Citymanagerin Nicole Bär über ihre neue Arbeitsstätte. Besonders schätze sie die Gastronomie und die Parks und freue sich sehr darauf mit anzupacken, damit Ettlingen noch mehr mit seinen Attraktionen punkten könne. Zudem kündigte sie an, zum Jahresende von Karlsruhe nach Ettlingen umzuziehen, nicht zuletzt um vor Ort präsent zu sein.

Bär absolvierte an der Hochschule Pforzheim ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing. Intensive Erfahrungen mit Trade Marketing, Pressarbeit, Sponsoring und Aftersale-Service sammelte sie mehrere Jahre im In- und Auslandseinsatz für einen renommierten Uhrenhersteller: "Auch die Diskussionen 'stationärer Handel versus Onlinehandel' sind mir vertraut", merkte sie an.

Christian Rissel vom Vorstand der Werbegemeinschaft freue sich, "eine kompetente Fachfrau als Kümmerin" gefunden zu haben, die durch ihre Erfahrungen mit den Sorgen und Nöten des Einzelhandesl vertraut ist. Er erwarte von Bär neben neuen Ideen unter anderem, die "Informationsflüsse besser zu kanalisieren".