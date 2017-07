vor 1 Stunde Ettlingen Zeugen gesucht: Diebe brechen Wohnung in Ettlingen auf

Einbrecher haben am Montag zwischen 7.15 und 21 Uhr in Ettlingen zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Diebe Zugang in eine Wohnung in der Benedikt-Schwarz Straße, indem sie den Schließzylinder auf professionelle Weise entfernten.