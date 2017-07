Eine Schwerverletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 7 Uhr auf der A5 auf Höhe von Ettlingen. Ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Fahrerin eines BMW die Autobahn verlassen und fuhr dabei auf einen Sattelzug auf.

Nach den bisherigen Feststellungen fuhr eine 71-Jährige mit ihrem BMW auf der linken Fahrspur in Richtung Süden. "Sie wollte vermutlich an der Anschlussstelle Ettlingen die Autobahn verlassen und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Hier fuhr sie einem auf dem rechten Fahrstreifen der A5 fahrenden Sattelzug auf," so die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag.

Die Frau musste aus dem Auto durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde nach den Aussagen der Polizei am Unfallort durch einen Notarzt erstversorgt und in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme mussten laut Polizei zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Es bildete ein bis zu 7 Kilometer langer Stau. Gegen 9 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder befahrbar.