Überfall in Ettlingen: Unbekannte greifen 19-Jährigen mit Messer an

Am Montagabend kam es in Ettlingen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Wie Polizei berichtet, war der 19-Jährige von zwei unbekannten Männern getreten, gewürgt und mit einem Messer angegriffen worden.

Ein 19-Jähriger ist am Montag gegen 20.15 Uhr im Rosengärtle von zwei bislang Unbekannten angegriffen worden. Das berichtet die Polizei. Er bekam von hinten einen Tritt und stürzte zu Boden. Dann würgte ihn ein Tatverdächtiger und forderte Geld. Ein zweiter Mann kam hinzu und durchsuchte den Geschädigten ohne Erfolg.

"Es gelang dem 19-Jährigen zunächst sich aufzurappeln und zu fliehen. Einer der Täter holte den Flüchtigen jedoch ein und bedrohte ihn mit einem Messer", heißt es in dem Bericht weiter. Nach einer kurzen Rangelei konnte sich der Angegriffene leicht verletzt in einen Dönerladen retten. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721/9395555, erbeten.