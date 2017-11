Am Montagmorgen hat ein Mann ein Geschäft für Tierbedarf in Ettlingen überfallen. Nachdem er die Beute an sich gebracht hat, fesselte er die Angestellte und flüchtete.

Bei einem Raubüberfall auf die Beschäftigte eines Ettlinger Zoofachhandels in der Karlsruher Straße erbeutete am frühen Montagmorgen ein unbekannter Täter Bargeld von mehreren hundert Euro. Mit einer Meldung an die Presse erbitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

"Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wollte die 34 Jahre alte Frau gegen 7.30 Uhr das in der Nähe der Hildastraße gelegene Geschäft öffnen. Dabei trat plötzlich von hinten ein Mann an die 34-Jährige heran, bedrohte sie und ließ sich in den Räumen Bargeld aushändigen. Anschließend wurde das Opfer gefesselt und der Täter flüchtete", berichtet die Polizei am Nachmittag.

Einige Minuten später gelang es der Frau, über ihr Mobiltelefon die Polizei zu verständigen. Schließlich konnte sie von den vor Ort geeilten Beamten aus ihrer Fesselung befreit werden. Eine Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg.

Nun bittet die Polizei um Hinweise auf den Täter: Der Mann wurde auf etwa 1,75 Meter groß mit normaler Statur beschrieben und trug bei der Tatausführung eine dunkle Kapuzenjacke, eine Schildmütze sowie Handschuhe. Er sprach mit tiefer Stimme und mit ausländischem Akzent.

Das auf die Bearbeitung von Raubdelikten spezialisierte Dezernat der Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555.