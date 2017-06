Trotz einer Fahndung, auch über die Medien, konnte der nach einem Unfall flüchtigen Autofahrer nicht gefunden werden. Das teilen die Ermittler am Freitagmorgen mit.

Für einen Rollerfahrer kam am Donnerstagnachmittag jede Hilfe zu spät. Der Mann war im Bereich Ettlingen vom Kiesdreieck kommend unterwegs. Am Übergang von der B3 in die nach Karlsruhe führende Landesstraße 605 war er im Kurvenbereich gestürzt.

Nach den ersten Erkenntnissen der um 16.41 Uhr alarmierten Polizei wurde der Mann offenbar vom Fahrer eines dunkelblauen oder schwarzen Kombi-Pkw, vermutlich der Marke Toyota, geschnitten und war hierdurch zu Fall gekommen. Der Autofahrer setzte nach dem Geschehen unvermindert die Fahrt in Richtung Karlsruhe fort. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Geflüchteten laufen auf Hochtouren.

Dabei bittet die Polizei dringend um Mithilfe. Wer Hinweise auf den geflüchteten Fahrer beziehungsweise dessen Wagen geben kann, wird unter Telefon 0721/944840 um seine Meldung beim Verkehrsunfalldienst gebeten.

Alter und Person des Verstorbenen stehen derzeit noch nicht gesichert fest. Die Autofahrer im Bereich Runder Plom sind durch den Unfall wie auch die derzeitige Baustellensituation ganz erheblich auf die Geduldsprobe gestellt. Gegenwärtig reicht der Rückstau auf der B3 bis nach Bruchhausen.

Aktualisierung, Freitag, 10.27 Uhr:

Bei ihren Ermittlungen zu dem tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 3 im Übergang zur Landesstraße 605 sind die Beamten der Verkehrspolizei noch nicht den entscheidenden Schritt vorangekommen. Das teilt die Pressestelle der Polizei am Freitagmorgen mit.

Nach den bisherigen Feststellungen der um 16.41 Uhr alarmierten Polizisten ereignete sich der Unfall bereits um 16.18 Uhr. Offenbar war der inzwischen identifizierte 61 Jahre alte Roller-Fahrer vom Kiesdreieck her kommend auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs.

Zeugen beobachteten, wie der auf dem linken Fahrstreifen fahrende dunkle Kombi zunächst an dem Roller vorbeizog. Offenbar gab der Zweiradfahrer danach Gas und schloss wieder zu dem Wagen auf. In der lang gezogenen Linkskurve kam er dann aber zu weit nach rechts und streifte die Leitplanke. In der Folge prallte der aus dem nördlichen Landkreis stammende Mann dann derart unglücklich gegen einen Leitpfosten, dass er schwerste Verletzungen erlitt. So konnte der alarmierte Notarzt letztlich nur noch seinen Tod feststellen.

Die Sofortfahndung wie auch die Suchmeldung führten nicht zur Feststellung des nach dem Geschehen ohne anzuhalten weitergefahrenen Autofahrers. Von dem Fahrzeug ist bisher nur bekannt, dass es sich um einen dunkelblau bis schwarz lackierten Kombi, eventuell der Marke Toyota oder eines anderen asiatischen Herstellers handeln soll. Hinweise auf den Lenker oder den Pkw nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter Telefon 0721/944840 rund um die Uhr entgegen.