"Strommasten-Downhill" in Ettlingen: 33-Jähriger Mountainbiker verletzt sich schwer

Am Pfingstmontag hat sich ein 33-Jähriger auf einer Downhill-Strecke bei Ettlingen schwer verletzt. Er hatte auf nassem Untergrund die Kontrolle über sein Rad verloren.

"Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich trug am Montagnachmittag ein 33 Jahre alter Mountainbiker bei einem Sturz auf der Downhill-Strecke unterhalb des zwischen Ettlingen und Grünwettersbach gelegenen Wildschweingeheges davon." Das berichtet die Polizei am Dienstag in einer Pressemeldung.

Nach den Ermittlungen der Beamten habe der Mountainbiker gegen 13.25 Uhr auf einem rutschigen Holzbahnabschnitt der Abfahrt die Kontrolle über sein Rad verloren. Dann sei er über mehrere Meter hinweg gegen einen steinigen Erdhügel geflogen. Der Verletzte wurde unter Einsatz einer Rettungshubschrauberbesatzung erstversorgt und kam anschließend per Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Karlsruher Krankenhaus.