Eine 46-Jährige ist am Sonntagnachmittag von einem bislang Unbekannten im Bereich Kläranlage Neurod in Ettlingen sexuell belästigt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Frau war laut Pressemitteilung der Polizei auf ihrer Joggingrunde entlang der Alb unterwegs, als ihr kurz vor 16 Uhr in Höhe der Tennisplätze ein Mann auf einem Fahrrad auffiel, der hinter ihr herfuhr, ohne zu überholen. Als sie ihn ansprach, fuhr er wortlos davon.

"Auf der weiteren Laufstrecke, dem Graf-Rhena-Weg in Richtung Albtal, zirka 500 Meter vor der Kläranlage Neurod, kam ihr der Mann gegen 16.20 Uhr auf dem Fahrrad entgegen. Bei ihr angekommen, stieg er ab und bedrängte die Frau verbal und körperlich. Als er ihr mit der Hand an das Gesäß fasste flüchtet die 46-Jährige in Richtung Kläranlage," so die Polizei zum Tathergang. Dort traf sie demnach auf eine Frau, die sie zurück nach Ettlingen begleitete. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Mann wird als Syrer, zirka 28 bis 30 Jahre alt und zirka 1,85 Meter groß beschrieben. Er war schlank, hatte dunkle kurze Haare, dunkle Augen und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit hellen Jeans und weißem T-Shirt. Er hatte ein auffallend gelbes, älteres Herrenfahrrad dabei. Die Frau, die die 46-Jährige zurück nach Ettlingen begleitet hatte, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.