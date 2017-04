vor 3 Stunden Ettlingen Schlechte Sicht: Mann verursacht Unfall nach Augen-OP

Eine Augen-OP und Müdigkeit waren vermutlich verantwortlich für einen Auffahrunfall am Montag gegen 11.45 Uhr in der Mörscher Straße in Ettlingen-West. Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein 57-Jähriger gegen ärztlichen Rat hinter das Steuer gesetzt.