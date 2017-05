Mit 2 Promille am Steuer: Betrunkene Autofahrer bauen Unfälle in Ettlingen und Bretten

Am Samstag haben sich in Bretten und Ettlingen unabhängig voneinander zwei Autofahrer mit jeweils rund zwei Promille hinters Steuer ihres Wagens gesetzt. Doch beide bauten Unfälle und

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin aus Baden-Baden verlor am Samstagabend gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 Höhe "Runder Plom" die Kontrolle über ihren Fiat und fuhr in der Folge eine Böschung hinunter.

Nach ersten Einschätzungen der Polizeibeamten kam die Unfallverursacherin vermutlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung ins Schleudern. Passanten halfen der Frau aus ihrem Fahrzeug. Durch die Polizeibeamten vor Ort konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von 2,14 Promille. Die 41-Jährige wurde mit einem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie muss mit einer Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung rechnen und mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Unfallverursacher versteckt sich im Gebüsch

Erhebliche Alkoholeinwirkung war nach Angaben der Polizei zudem am Samstagnachmittag zumindest Mitauslöser eines Unfalles auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Brettener Melanchthonstraße. Ein Zeuge hatte gegen 13.45 Uhr einen 67 Jahre alten Autofahrer beobachtet, wie er beim Einparken einen daneben stehenden Wagen touchierte. Anschließend begab sich der Mann kurz in den Verbrauchermarkt.

Als der Flüchtige die anschließende Protokollaufnahme von einem Gebüsch aus beobachtete, konnte er von dem Zeugen wiedererkannt und mit Hilfe eines in seiner Freizeit unterwegs befindlichen Polizeibeamten schließlich dingfest gemacht werden.

Nach einem Alkotest von über 1,9 Promille wurden bei dem Mann zwei Blutentnahmen angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Mit Hilfe der zweiten Blutentnahme soll geklärt werden, ob die Angaben des Beschuldigten, er habe nach dem Unfall noch ein Bier getrunken, zutreffend sind. Sein Fahrzeugschein wie auch der Autoschlüssel wurden von den Beamten in Verwahrung genommen und später an berechtigte Verwandte des Mannes ausgehändigt.