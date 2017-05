Auf der A5 von Basel in Richtung Karlsruhe kam es am Dienstag zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein Fahrer hat das Stauende übersehen und fuhr auf seinen Vordermann auf.

Ein Stau von bis zu 20 Kilometer Länge bildete sich nach einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Malsch und Bruchhausen. Der 68-jährige Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Karlsruhe unterwegs und musste gegen 13.30 Uhr an der Fahrbahnverengung sein Fahrzeug abbremsen. Der 62-jährige Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrspuren in Richtung Norden blockiert.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ein Sattelzug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf zirka 80.000 Euro geschätzt. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Fahrbahn gereinigt werden. Zwei Fahrstreifen waren ab 15.20 Uhr wieder befahrbar.