vor 1 Stunde Ettlingen Für die ganze Familie: Yoga-Messe findet ertmals in Ettlingen statt

Eine Yoga-Messe und ein umfangreiches Yoga-Workshop-Programm für Mamas, Papas, Babys, Kinder, Jugendliche und Schwangere - das bietet die "YogaFamilia 2017" am Samstag, 18. November von 9.30 bis 20 Uhr in der Schlossgartenhalle in Ettlingen.