Auf der Dobler Straße (L304) kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Verletzte zu beklagen sind. Die Polizei geht von einer möglichen Straßenglätte als Unfallursache aus.

Gegen 9.30 Uhr sei es am Ortsausgang von Bad Herrenalb, in Richtung Dobel, zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Das berichtet die Karlsruher Polizei in einer ersten Meldung an die Presse. Dabei hätten sich drei Personen leicht, eine Person schwer verletzt.

Derzeit ist die Feuerwehr im Bereich der Dobler Straße, die später in die Landstraße 304 übergeht, im Einsatz. Unter anderem, da Betriebsstoffe auslaufen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.