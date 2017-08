Freilaufende Rinder haben zeitweise für eine Sperrung der Autobahn 5 zwischen Rastatt und Karlsruhe gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren sieben Jungtiere am Sonntagabend durch einen kaputten Weidezaun von der Wiese entkommen.

Die Weide lag in der Nähe einer Baustelle des Autobahnabschnitts bei Ettlingen. Da die Gefahr bestand, dass die Tiere in Richtung der Autobahntrasse weiterziehen könnten, wurde die A5 fünf Minuten lang zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd voll gesperrt. Der Besitzer der Rinder wurde demnach schnell ausfindig gemacht. Er trieb die Tiere in eine nahegelegene Koppel. Danach war die Strecke wieder frei.