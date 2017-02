22.12.2016 15:59 Ettlingen Einbruch in Ettlinger Werkstatt: Diebe stehlen Kupferkabel der Verkehrsbetriebe

Buntmetall im Wert von rund 5.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in einer Werkstatt der Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG) in Ettlingen erbeutet. Zudem richteten die Täter einen Sachschaden von etwa gleicher Höhe an.