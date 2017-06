In Ettlingen hatte ein heftiger Streit ein Auffahrunfall von zwei unbeteiligten Autos zur Folge. Wie die Polizei berichtet, habe ein Mann während der Fahrt die Handbremse gezogen - ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig halten.

Wie die Polizei berichtet fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Citroen die L607 von Ettlingen in Richtung Ettlingenweier. Während der Fahrt geriet sie mit ihrem Ehegatten, der auf dem Beifahrersitz saß in einen heftigen Streit, "in dessen Folge der Ehemann Gegenstände während der Fahrt aus dem Fenster warf", so die Polizei.

Kurz vor dem Abzweig Bruchhausen habe er unvermittelt die Handbremse gezogen und so den Wagen zum Stillstand gebracht. "Ein hinterherfahrender Audi-Fahrer erkannte die Situation und konnte sein Fahrzeug mit einer Vollbremsung zum Stillstand bringen. Dem wiederum hinter dem Audi fahrenden Fahrzeugführer reichte es trotz ebenfalls eingeleiteter Vollbremsung nicht und er fuhr auf den Audi auf", berichtet die Polizei weiter.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Gegen die 52-Jährige, die ohne sich um den Unfall zu kümmern weiterfuhr, wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.