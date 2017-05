200.000 Euro für Hedwigquellbach: Gewässer in Ettlingen wird renaturiert

Im Sommer dieses Jahres kann nach Angaben der Stadt Ettlingen mit der Renaturierung des dortigen Hedwigsquellbaches begonnen werden. Wie die Stadt mitteilt, habe das Regierungspräsidium grünes Licht in Hinblick auf einen Zuschuss von rund 200.000 Euro gegeben.

"Nicht nur das steile Ufer auch die betonierten Feuerlöschteiche und Rohrdurchlässen waren alles andere als naturnah," kritisiert die Stadt Ettlingen und gibt bekannt, dass der Bach nach der Renaturierung in Mäandern - also in "Flussschlingen" den Berg hinabfließen soll. Die Kosten für diesen naturnahen Umbau zwischen dem Grillplatz und der B3 sollen bei rund 311.000 Euro liegen.

Regierungspräsidium fördert mit rund 200.000 Euro

Nach der Zustimmung durch den Ausschuss für Umwelt und Technik Anfang des Jahres hat die Verwaltung einen Förderantrag beim Regierungspräsidium gestellt, da die Umgestaltungs-Kosten die Ausgleichinvestition für das Neubaugebiet Gässeläcker übersteigen, die bei rund 106.000 Euro liegen.

Wie die Stadt Ettlingen mitteilt, kam vergangene Woche nun grünes Licht vom Regierungspräsidium über einen Zuschuss von 193.600 Euro. Die restlichen 117.000 Euro sind ökokontofähig. "Mit dieser Maßnahme tragen wir entscheidend dazu bei, dass dort Wasserlebewesen wieder eine Wandermöglichkeit haben", so Oberbürgermeister Johannes Arnold.