Nach Angaben der Geschädigten habe der Sicherheitsbedienstete gegen 22.20 Uhr den an der Bar stehenden Personen mitgeteilt, dass das Fest beendet sei. "Unter dem Bemerken, keine andere Möglichkeit zu sehen, versprühte er in der Folge offenbar auf Kopfhöhe Reizgas oder Pfefferspray in Richtung der Gäste", berichtet die Polizei.

Während ein Großteil der Betroffenen mit Reizungen der Schleimhäute davon kam, mussten sich wohl zwei der Betroffenen übergeben. Der beschuldigte Mann konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Auch die folgenden Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt laut Pressemitteilung der Polizeiposten Albtal. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich dort unter der Nummer 07243/67779 zu melden.