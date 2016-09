Anzeige

Nachdem sie anschließend über ein aufgehebeltes Toilettenfenster eingestiegen und gerade im Begriff waren, die Räume nach Stehlenswertem zu durchsuchen, gaben sie bei Erscheinen der Frau unverrichteter Dinge Fersengeld. Eine Fahndung der Polizei nach den entlang der Neuen Steige in Richtung Schöllbronn geflüchteten Einbrechern führte trotz des Einsatzes starker Kräfte nicht zum Erfolg.

Die Eindringlinge, die das benutzte Werkzeug in der Bäckerei zurück ließen, sind beide etwa 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß, sie trugen Kapuzenshirts und waren durchweg dunkel gekleidet. Ob ein von der Zeugin beobachteter dunkler Kombi mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Hinweise auf die Täter oder sonst sachdienliche Angaben werden unter der Telefonnummer 07243-32000 an das Polizeirevier Ettlingen erbeten.