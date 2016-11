Belästigung in Karlsbad: Busfahrer soll 18-Jährige angegangen sein

Anzeige

Ein Busfahrer soll am Mittwoch gegen 17.40 Uhr während einer 10-minütigen Pause in Auerbach eine 18-Jährige mit sexuellem Hintergrund angegangen sein. Der Bus war zuvor von Langensteinbach nach Auerbach unterwegs. Nachdem alle anderen Fahrgäste ausgestiegen waren, sei es nach Angaben der jungen Frau an der Haltestelle Ahornweg seitens des Busfahrers teils zu handgreiflichen Übergriffen gekommen, berichtet die Polizei.

Allerdings liegen den Ermittlungsbehörden gegensätzliche Angaben beider Beteiligten vor. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hofft daher zur Klärung der genauen Umstände auf Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können. Entsprechende Meldungen bittet die Kripo, an den Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 zu richten.