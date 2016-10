Anzeige

Nach den Feststellungen der Polizei hatte eine von Ettlingen her kommende 32 Jahre alte Autofahrerin beim Bahnhof Busenbach an der roten Ampel anhalten müssen. In der Folge erkannten drei ihr folgende Autofahrer die Situation zu spät und fuhren nacheinander auf.

Neben der 32-Jährigen wurden auch ein 20-Jähriger sowie eine 37 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt. Zu ihrer Versorgung war ein Rettungswagen im Einsatz. Während der Protokollaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.