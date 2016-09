Anzeige

Die Arbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung auf der B3 bei Ettlingen im Bereich Runder Plom kommen so gut voran, dass voraussichtlich bereits am Donnerstag, 15. September, die Rampe von der L607 zur B3 in Fahrtrichtung Karlsruhe wieder für den Verkehr frei gegeben werden kann. Dadurch entfallen die Umleitungen im Bereich Kiesdreieck mit den Baustellenampeln. Der Radweg Bruchhausen - Ettlingen kann dann ebenfalls wieder durchgängig genutzt werden.

Bis Ende September verbleiben zunächst noch die bestehenden Sperrungen der mittleren Fahrstreifen auf der Durchgangsfahrbahn der B3. Bis zum Abschluss der Arbeiten gegen Mitte Oktober werden dann noch einzelne Tagesbaustellen eingerichtet. In diesem Zusammenhang seien aber keine gravierenden Behinderungen des Verkehrs mehr zu erwarten.