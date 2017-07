In der Mittwochnacht kam es in einer Straßenbahn zwischen Ettlingen und Marxzell zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem betrunkenen 35-Jährigen sowie einer 15-Jährigen und deren 17-Jährigen Begleiter.

In der Mittwochnacht war eine 15-Jährige mit ihrem 17-jährigen Begleiter in einer Bahn von Ettlingen nach Marxzell unterwegs. In der Bahn sei sie dann mehrfach von einem 35-Jährigen zum Geschlechtsverkehr aufgefordert worden, was die Jugendliche allerdings vehement verneinte.

An der Haltestelle Marxzell seien die beiden dann ausgestiegen - gefolgt vom 35-Jährigen. "Zunächst zerschlug er eine Glasflasche am Boden und verletzte sich damit selbst am Kopf. Anschließend ging er mit der abgebrochenen Glasflasche auf die Jugendlichen zu und verletzte beide", schildert die Polizei den Vorgang weiter.

Erst Zeugen konnten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei nahm den erheblich alkoholisierten Mann fest. Die beiden Jugendlichen wurden nach einer ambulanten Behandlung nach Hause gebracht. Auch der 35-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Aus Rücksicht auf die minderjährigen Opfer wurde der Kommentarbereich geschlossen.