Ettlingen Alb in Flammen: Lichtspektakel mit Live-Bands in Ettlingen erstmals über drei Tage

Seit 14 Jahren zieht "Alb in Flammen" die Menschen Anfang Juni an das Flüsschen, um die besondere Atmosphäre zu genießen. Vom Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Juni, sollen Lichtinstallationen und Feuerschalen auch in diesem Jahr die Alb wieder in ein magisches Licht tauchen.