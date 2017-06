Ab kommenden Sommer sollen auf dem Festplatz in Ettlingen die Bagger rollen. Die Stadtverwaltung hat sich nun für einen Bebauungs-Entwurf entschieden. So sollen rund 80 Wohnungen entstehen.

Auf dem Gelände sollen für rund zwölf Millionen Euro 75 bis 80 neue Wohnungen sowie eine Kita gebaut werden. Auf dem Prüfstand des Preisgerichtes standen die städtebauliche und architektonische Qualität, die Einplanung von Freiräumen, die Funktionalität des Konzepts, dessen Ökologie und Nachhaltigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit. Nach knapp acht Stunden standen die Sieger fest. Der erste Preis geht an die Architektenwerkgemeinschaft "Nürtingen.Weinbrenner.Single.Arabzadeh".

Der Siegerentwurf sieht über einer Tiefgarage zwei winkelförmige Baukörper vor, zwei versetzte Kopfbauten markieren den Stadteingang "in angemessener Weise", so das Preisgericht in seiner Begründung. Grünräume bilden Puffer zwischen privatem und öffentlichem Leben, zwischen den Hauptgebäuden gibt es Platz- und Grünbereiche zum Spielen und als Aufenthaltsmöglichkeit. Entstehen wird ein attraktives Wohnquartier für alle Generationen.

Der Festplatz, am südlichen Stadteingang an der Rastatter- und Dieselstraße gelegen, war Teil des Landesgartenschaugeländes 1988. Das Plangrundstück hat eine Größe von zirka 6.700 Quadratmeter und gehört der Stadt.

Wohnfläche von mindestens 4.500 Quadratmetern

Es sollen unter anderem Ein- bis Vierzimmer-Mietwohnungen für die unterschiedlichen Zielgruppen entstehen, erwartet wird die Realisierung einer Gesamtwohnfläche von mindestens 4.500 Quadratmetern. 20 Prozent der Wohnflächen sollen als geförderter Wohnungsbau entwickelt werden.



Der Siegerentwurf aus dem Wettbewerbsverfahren wird als Grundlage für den Bebauungsplan dienen. Bürgermeister Thomas Fedrow als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtbau GmbH berichtete, dass der Aufsichtsrat der Empfehlung der Preisrichter und des Geschäftsführers zugestimmt hat, den Auftrag an das erstplatzierte Büro zu vergeben.

Läuft alles wie geplant, könnte der erste Spatenstich für das Vorhaben im Sommer 2018 erfolgen. Die Öffentlichkeit hat am 22. Juni Gelegenheit, sich im Rahmen des "Ettlinger Gesprächs unterwegs" über das Projekt zu informieren. Nach einem Spaziergang durch den Horbachpark mit Landschaftsarchitekt Willi Hildebrand wird gegen 19 Uhr im Rathaus die Ausstellung der Ergebnisse des Planungswettbewerbs "Wohnquartier an der Rastatter Straße" durch OB Arnold eröffnet.