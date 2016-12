Aktuell kommt es auf der Bahnstrecke Karlsruhe-Mannheim in beide Richtungen zu Verspätungen. Die Deutsche Bahn nennt als Ursache einen "Brandanschlag in Graben-Neudorf". Die Karlsruher Polizei bestätigt lediglich einen Brand am Mittwochabend auf der Strecke.

In einer offiziellen Pressemitteilung informiert die Deutsche Bahn über Verspätungen zwischen Karlsruhe und Mannheim. Sie spricht von einem "Brandanschlag", der sich bei Graben-Neudorf ereignet haben soll.

In beide Richtungen müssten aus diesem Grund Fahrzeuge umgeleitet werden. Andere Züge müssten die Störungsstelle in Graben-Neudorf mit verminderter Geschwindigkeit passieren. Die Störung soll bis zum Betriebsschluss an diesem Donnerstag andauern. Die Züge können bis zu 30 Minuten Verspätung haben.



Auf Nachfrage von ka-news kann die Karlsruher Polizei einen Brandanschlag nicht bestätigen. Es sei in der Tat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu einem Brand in einem Kabelschacht auf der Rheintalbahnlinie gekommen, erklärt eine Sprecherin. Die Ermittlungen in diesem Fall würden noch andauern.

Weitere Informationen folgen.