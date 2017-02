vor 30 Minuten Forst Zuckerschock am Steuer: 63-Jähriger bei Unfall in Forst verletzt

Am Dienstagmorgen kam es in der Wiesenstraße in Forst zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, erlitt ein 63-jähriger Mann einen plötzlichen Zuckerschock und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.