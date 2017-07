vor 1 Stunde Ubstadt-Weiher Zeugen gesucht: Unbekannte bewerfen Bahn mit Steinen

Eine Stadtbahn der Linie S 31 wurde am Mittwoch gegen 16.50 Uhr zwischen dem Bahnhof Zeutern und dem Bahnübergang der Oberdorfstraße mit Schottersteinen beworfen. Die Polizei in Bad Schönborn bittet deshalb um Zeugenmeldungen.

Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass sich möglicherweise Kinder im Gebüsch eines frei zugänglichen Gartengeländes aufhielten und einen Wagen der Stadtbahn mit den Steinen aus dem Schotterbett bewarfen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.



An dem Bahnwagen waren Eindellungen und Lackabsplitterungen in noch unklarer Schadenshöhe verursacht worden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, die nach eigenen Angaben nur wenige Minuten nach dem Ereignis durchgeführten wurden, blieben bisher ergebnislos. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07253/80260 beim Polizeirevier Bad Schönborn zu melden.