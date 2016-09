Anzeige

Sie befuhr gegen 20.20 Uhr die Zehntgasse in südliche Richtung. An der Einmündung Merianstraße missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Leichtkraftradfahrers, weshalb es zur Kollision mit diesem kam. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert sich auf insgesamt 5.000 Euro.