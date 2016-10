Anzeige

Ein 29-jähriger Mann fuhr auf der Hambrückener Straße in Forst ortsauswärts in Richtung Hambrücken. An der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße wurde ihm durch einen 47-jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen. Um eine Kollision beider Fahrzeuge zu verhindern, wich der 29-Jährige nach rechts aus und geriet trotz eingeleiteter Vollbremsung auf regennasser Fahrbahn in das Außengelände eines dort befindlichen Autohauses.

Während das Fahrzeug des Unfallverursachers unbeschädigt blieb, entstand am Fahrzeug des Geschädigten ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Darüber hinaus wurden auf dem Ausstellungsgelände des Autohauses insgesamt fünf zum Verkauf stehenden Geländeneuwagen der Marke Jeep zum Teil erheblich beschädigt. Der Schaden an den Neufahrzeugen beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.