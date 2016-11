vor 3 Stunden Forst Vor Ladenschluss: Letzter Kunde entpuppte sich als Räuber mit Messer

Zu Ladenschluss um 21 Uhr kam es in einem in der Rudolf-Diesel-Straße in Forst gelegenen Lebensmittelmarkt zu einem Raubüberfall, bei dem ein bislang unbekannter männlicher Täter wenige hundert Euro erbeutete, so die Polizei in einer Pressemitteilung.