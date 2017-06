Für die 20-Jährige Romina Brennecke aus Hambrücken ist in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie nahm bei Germanys-Next-Top-Model (GNTM) teil und wurde Dritte. ka-news war bei ihrem Besuch in der Heimat dabei.

Romina Brennecke ist ein echtes Hambrücker Mädel. Jung, sympathisch und natürlich. Dass sie auch hübsch ist und mit einem gewinnenden Lächeln punktet, ist spätestens seit der 12. Staffel von Heidi Klums TV-Dauerbrenner "Germanys-Next-Top-Model" bundesweit bekannt.

Wir erinnern uns: Nachdem das 20-jährige, 1,83 Meter große Model mit den Maßen 88-64-92 von März bis Mai souverän durch alle Runden schwebte, stand sie am 25. Mai 2017 in der Köpi-Arena Oberhausen im Finale der "Best Four" - und wurde schließlich Dritte. "Mehr wollte ich gar nicht", so eine glückliche und zufriedene Romina im Rückblick.

Ein Traum ging in Erfüllung

Für sie war ein Traum in Erfüllung gegangen. Heidi Klum, die Romina bei allen Durchgängen für ihre professionelle Einstellung und die souveränen Auftritte lobte, wollte letztlich "ein echtes, deutsches Mädchen". Hier hatten die anderen beiden Mädels vielleicht ein klein wenig die Nase vorn. Auch Prominenz wie Naomi Campbell war von Romina, die im Team von Designer Michael Michalsky ("Ein cooler Typ", so Romina) antrat, sehr angetan.

Nach einem kurzen Besuch in der Heimat, wo sie zwischenzeitlich auch dem örtlichen Fußballverein die Daumen drückte und mithalf, das Aufstiegsziel zu realisieren, ist Romina inzwischen bereits wieder in Berlin, wo mit der Fashion-Week das nächste Highlight ansteht. Hambrückens Bürgermeister Thomas Ackermann, der – Familienangehörige eingeschlossen – im Frühjahr das wochenlange TV-Spektakel mitverfolgt und seiner prominenten Einwohnerin die Daumen gedrückt hatte, nutzte zuvor die Gelegenheit und lud Romina zu einem Besuch ins Rathaus ein.

Der Bürgermeister hat mitgefiebert

"Alle im Ort und in der ganzen Region haben bei den Sendungen gebannt vor dem Fernsehgerät gesessen und mitgefiebert", so der Rathauschef. Er überreichte ihr neben einem Blumenstrauß auch eine Kaffeetasse und ein Vesperbrettchen mit dem Hambrücker Gemeindewappen als Erinnerung, "damit sie in der großen, weiten Welt ihre Heimat nicht vergisst". Das wird sie bestimmt nicht, zumal alljährliche Highlights wie Straßenfest oder Faschingsumzug ("Jedes Jahr ein muss") für immer präsent sein werden.

Obwohl die junge Frau bereits über lange Modelerfahrung verfügt und nach der Realschule gleich auf die Bretter - die für viele junge Mädchen die Welt bedeuten - stieg, waren die vergangenen Monate ein anderes Kaliber. Ein spannendes und aufregendes sowieso. Mailand, Paris und Athen. Auch London und natürlich Los Angeles und Las Vegas mit herrlichen Erlebnissen und Shootings waren an der Tagesordnung. "Hier konnte ich zeigen, dass ich das Modeln mag, mich auf dem Laufsteg wohl fühle und den richtigen Beruf gewählt habe", lässt sie wissen.

Von Hambrücken führt der Weg nach Berlin - der Kontakte wegen

Schon als kleines Kind habe sie davon geträumt, Model zu werden und sich für schicke Kleider interessiert, wie ihre Eltern Heike und Christian, die ihre Tochter ins Rathaus begleitet hatten, verrieten. Inzwischen hat Romina einen Modelvertrag bei Heidi Klums Vater Günther Klum in der Tasche und ist bei der Agentur "One Eins Fab" in Berlin. Dorthin will sie auch im Spätsommer ihren neuen Lebensmittelpunkt verlagern.

"In einer großen Stadt wie Berlin hat man einfach bessere Möglichkeiten. Man ist nah am Geschehen, kann Kontakte knüpfen, lernt neue Leute kennen, ist schnell bei Designern, Aufträgen, Events", lacht die englisch, französisch und spanisch sprechende Romina. Sie erzählte Thomas Ackermann wie alles begann, plauderte auch ein bisschen aus der Schule und verriet, wie sie sich die Zukunft vorstellt. Ziel sei, so lange als möglich in der Modebranche zu bleiben, später dann eventuell ins Management zu wechseln. Auch hier ist Deutschlands Vorzeige-Model Heidi Klum ein großes Vorbild.

Die vergangenen Tage und Woche seien zwar anstrengend, doch auch wunderschön gewesen. Anstrengend wegen der vielen Reisen und weil sie gegenüber Familie, Verwandtschaft und Freunden nichts über den "Status Quo" mit der entscheidenden Phase erzählen durfte, denn die einzelnen Sequenzen waren bereits abgedreht. Wunderschön, weil mit der Teilnahme bei "Germanys Next-Top-Model" ein "Traum in Erfüllung" ging.