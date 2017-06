04.06.2017 11:57 Versuchter Einbruch in Café: Täter wird von Zeugin gestört

Am Samstag gegen 3 Uhr hat ein bislang Unbekannter versucht, in ein Gebäude am Bahnhofsvorplatz in Bruchsal einzudringen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.