Das Feuer an dem in der Flehinger Franz-von-Sickingen-Straße gelegenen Wohnhaus war gegen 6.45 Uhr gemeldet worden. Das teilt die Karlsruher Polizei in einer Pressemeldung mit. Die in den darunter gelegenen Wohngeschossen befindlichen Personen konnten sich allesamt rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

Letztlich waren letzte Brandstellen kurz nach 9 Uhr vollständig gelöscht. Nach der Begutachtung eines Brandsachverständigen wurde als Brandursache ein Blitzschlag, ausgehend von dem in den frühen Morgenstunden über den Ort gezogenen Gewitter, festgestellt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 125.000 Euro.