Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war ein vom Tunnel her kommender 70 Jahre alter Autofahrer von der Pfeiler- nach rechts in die Friedrichstraße eingebogen und hatte die Frau wenige Meter weiter auf Höhe der Huttenstraße erfasst.

Die Rentnerin, die mit ihrem Rollator die Straße vermutlich von links nach rechts überqueren wollte, wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt sie derart schwere Verletzungen, dass sie nach einer Erstversorgung durch den herbeigeeilten Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort in der Intensivstation aufgenommen werden musste.

Zeugen des Geschehens, bei dem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden ist, werden unter der rund um die Uhr erreichbaren Telefonnummer (0721) 944840 um ihre Meldung gebeten.