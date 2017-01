vor 1 Stunde Ubstadt-Weiher Unfall in Ubstadt-Weiher: Mann gerät unter Traktor - schwer verletzt

Ein 48-jähriger Traktor-Fahrer ist bei einem Unfall am Samstag gegen 14.15 Uhr in Ubstadt-Weiher unter sein Fahrzeug geraten. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.