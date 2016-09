Anzeige

Eine nahende 22-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 45-Jährige kam unter Einsatz eines Rettungsteams vorsorglich in ein Krankenhaus, welches er nach Erkenntnissen der Polizei allerdings am Mittwochmorgen wieder verlassen konnte. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.