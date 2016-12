Durch ein riskantes Überholmanöver verursachte ein 18 Jahre alter Fahranfänger am Sonntagabend um 18 Uhr auf der B35/B36 bei Graben-Neudorf einen Verkehrsunfall. Wie die Karlsruher Polizei berichtet, wurden der 18-Jährige und eine weitere Person verletzt.

Der junge Mann fuhr laut einem Pressebericht der Karlsruher Polizei mit seinem Wagen von Bruchsal in Richtung Graben-Neudorf. Im Bereich der Fahrbahntrennung der B35 und der B36 überholte er trotz erkennbarem Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Im weiteren Verlauf konnte ein weiteres entgegenkommendes Auto seitlich ausweichen, was jedoch eine Streifkollision nicht verhinderte. "Glücklicherweise wurde in diesem Fahrzeug niemand verletzt", so die Polizei weiter.

Der Unfallverursacher, der mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke schleuderte, wurde schwer, der Fahrer im ersten entgegenkommenden Fahrzeug leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle wurde die Fahrbahn zur Unfallaufnahme und zur erforderlichen Fahrbahnreinigung bis um 21.40 Uhr voll gesperrt.