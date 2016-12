Seit Mai vermisst: Spaziergänger findet verstorbene 52-Jährige in Bruchsal

Seit Mai war eine 52-jährige Frau aus Bruchsal vermisst, doch jetzt hat die Polizei traurige Gewissheit. Die Frau ist tot. Ein Spaziergänger hat sie in Bruchsal gefunden, wie die Polizei mitteilt.

Seit vergangenem Dienstag wird in Bruchsal eine 52-jährige Frau vermisst. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Kriminalkommissariats Bruchsal verließ sie an jenem Tag gegen elf Uhr ihre Wohnung in der Peter- und Paul-Straße für einen Einkauf und ist seither verschwunden.

Bisherige Fahndungs- und Suchmaßnahmen im Stadtgebiet und in der näheren Gegend von Bruchsal führten trotz der Unterstützung eines Polizeihubschraubers nicht zur Spur der Vermissten, die sich aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.

Aktualisierung, 19. Dezember 2016, 11:30 Uhr:

Eine seit dem 17. Mai vermisste 52 Jahre alte Frau aus Bruchsal wurde vergangenen Donnerstagnachmittag in einem Waldstück des verlängerten Eschenwegs von einem Spaziergänger tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau haben sich für die Ermittlungsbehörden nicht ergeben.

Die nach ihrem Verschwinden durch das Kriminalkommissariat in der Gegend von Bruchsal in die Wege geleiteten Suchmaßnahmenhatten hatten trotz der Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers nicht auf die Spur der Vermissten geführt.