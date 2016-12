vor 5 Stunden Bruchsal Sechser im Lotto: 2,6 Millionen Euro für Spieler aus Bruchsal

In Bruchsal hat ein Lottospieler ein vorzeitige Bescherung erlebt. Er hat in der Mittwochsziehung alle sechs Zahlen richtig vorher gesagt, nur die Superzahl hat noch gefehlt. Aber auch so hat er demnächst knapp 2,6 Millionen Euro mehr auf den Konto.