vor 1 Stunde Bad Schönborn Schwerer Verkehrsunfall nahe Bad Schönborn fordert sechs Verletzte

Tragische Folgen hatte die mutmaßliche Unachtsamkeit und Fehlreaktion eines 67-jährigen Pkw-Fahrers am Sonntagnachmittag um 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 292 nahe Bad Schönborn, so die Polizei in einer Pressemitteilung.