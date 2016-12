In Bruchsal haben bislang unbekannte Täter zwei Straßenbahnwagen aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. Geklaut haben sie das Geld aus dem Fahrkartenautomaten.

Am Mittwoch zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in zwei Straßenbahnwaggons, die in der Zollhallenstraße abgestellt waren, ein und brachen dort jeweils einen Fahrkartenautomaten auf. Daraus entnahmen sie das Scheingeld. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260, erbeten.

Erst am Montag waren Unbekannte auf die gleiche Art in den Besitz des Geldes aus dem Fahrkartenautomaten gekommen.